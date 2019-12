Quelques heures après le sixième sacre de Lionel Messi au Ballon d’Or 2019, L’Equipe est revenu sur les détails des votes qui on mené à cette consécration. Ces détails révèle que le rédacteur en chef de France Football a voté pour Sadio Mané.

Depuis lundi soir, le sacre de Lionel Messi au Ballon d’Or et la quatrième place de Sadio Mané font polémique. D’aucuns considèrent que l’attaquant des Lions et de Liverpool, méritait plus que la 4e position. Mais, L’Equipe revient sur les détails de ce vote à controverse.

Pourtant, au milieu de ces bruits de complot ou de scandale, la publication des détails de votes révèle que le rédacteur en chef de France Football, Pascal Ferré, qui a voté pour la France, a donné sa voix à Sadio Mané. Et, même dans son Afrique, le Lion vient à la deuxième place après Lionel Messi.

Les votes pour les 10 premiers

1-Lionel Messi (FC Barcelone), 686 points

2-Virgil van Dijk (Liverpool), 679

3-Cristiano Ronaldo (Juventus Turin), 476

4-Sadio Mané (Liverpool), 347

5-Mohamed Salah (Liverpool), 178

6-Kylian Mbappé (PSG), 89

7-Alisson (Liverpool), 67

8-Robert Lewandowski (Bayern), 44

9-Bernado Silva (Man. City), 41

10-Riyad Marhez (Man. City), 33

