Convoité par de nombreux clubs européens, notamment le Manchester United, le Paris Saint-Germain ou encore le Real Madrid, Kalidou Koulibaly pourrait quitter Naples lors du prochain mercato estival. Mais le président du club italien demanderait une somme de plus de 100M€ pour libérer son joueur.

Le Napoli connaît une saison chaotique. Sportivement le club est englué dans une série de 8 matchs sans victoire toutes compétitions confondues et Aurelio De Laurentiis n’a pas hésité à prendre des mesures fortes face à cette situation. Le président du Napoli a ordonné une mise au vert, mais refusée par les joueurs. Face à ce refus, le président du Napoli a ordonné des retenues sur salaires et pourrait se séparer des éléments à l’origine de la « mutinerie ».

Et Kalidou Koulibaly serait concerné par ces possibles départs. La Gazzetta dello Sport annonçait ce dimanche que le Sénégalais serait poussé vers la sortie et que le club ne devrait pas s’opposer à un départ en cas d’offre satisfaisante. Et Aurelio De Laurentiis se montrerait particulièrement exigeant sur ce dossier.

Selon les informations de Calciomercato, Aurelio De Laurentiis n’aurait pas changé d’avis et compterait toujours se séparer de Kalidou Koulibaly. Mais le président italien ne voudrait pas se séparer de son joueur à n’importe quel prix lors du prochain mercato estival. En effet, le Napoli ne devrait pas libérer le défenseur pour une somme en dessous de 100M€. Reste à savoir si un club répondra aux exigences du haut responsable napolitain.

10 Sport