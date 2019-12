Habib Bèye continue de dénoncer l’injustice que sont en train de subir les footballeurs africains dans les distinctions individuelles. A l’issue de la cérémonie du Ballon d’Or France Football remporté par Lionel Messi devant Sadio Mané (4e), l’ancien international sénégalais visiblement très remonté, a relevé un manque de considération pour l’Afrique.

« On va repartir sur ce qu’on avait dit. Peut-être que les gens verront ça comme de la victimisation. Mais, Sadio Mané est Africain c’est pour cela qu’il est quatrième au Ballon d’Or », a-t-il déclaré sur le plateau de Canal+. « Vous pouvez le tourner dans tous les sens mais c’est pour cela qu’il est quatrième », a soutenu le consultant de la chaîne française, rappelant que Virgil van Dijk (2e) n’a pas fait une meilleure saison que Sadio Mané même si Jürgen Klopp a affirmé que le Néerlandais a été meilleur que le Sénégalais en 2019.

« Messi est actuellement le meilleur joueur intrinsèquement. Quand on le voit jouer on est ébloui, moi en premier. Sauf que Messi a sombré en demi-finale de Ligue des champions. Pendant ce temps là, Sadio Mané et les autres sont allés en finale de Ligue des champions et gagner cette ligue des champions. Quand vous gagnez autant de choses comme l’a fait Sadio Mané cette année, le voir 4ème du ballon d’or, moi je vous dis, c’est un scandale pure et simple».

