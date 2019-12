Désigné meilleur joueur de la saison 2018-2019, Lionel Messi a été nommé Ballon d’Or de l’année par le magazine français France Football. Et pourtant la « Pulga » a flashé sur la star sénégalaise, Sadio Mané. D’après celui qui a raflé six ballons d’Or dans sa carrière, Sadio Mané méritait de gagner ce trophée tant convoité par les footballeurs du monde entier.

Il était considéré comme l’un des grands favoris de cette édition, Sadio Mané se retrouve au pied du podium, derrière Cristiano Ronaldo, son coéquipier de Liverpool, Van Djik et Lionel Messi. Une position qui continue de couler beaucoup d’encre et de salive vue sa saison exceptionnelle réalisée avec Liverpool et en équipe nationale du Sénégal. Accroché à la fin de la cérémonie par nos confrères de Canal, le vainqueur du Ballon d’Or édition 2019 a envoyé un message fort à Sadio Mané.

« Je crois qu’il y a eu beaucoup de grands joueurs cette année. C’est pourquoi ça a été difficile de choisir un joueur en particulier. Mais j’avais choisi Sadio Mané parce que c’est un joueur qui me plaît. Il a réalisé une grande année qui était exceptionnelle pour toute l’équipe de Liverpool. C’est donc pour cette raison que je l’avais choisi », affirme Messi.

wiwsport.com