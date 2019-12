De part sa saison exceptionnelle, Sadio Mané était cité parmi les supers favoris du ballon d’Or France Football de l’édition 2019. Au terme d’un suffrage marqué par quelques votes surprenants la star sénégalaise s’est retrouvée à la quatrième place derrière, la Pulga, vainqueur de son sixième trophée, de son coéquipier de Liverpool, Virgil Van Djik (2e) au classement et de Ronaldo qui complète le trio en tête. Celui qui a terminé co-meilleur buteur de la Premier League avec 22 réalisations et qui figure dans le meilleur 11 de l’année du championnat d’Angleterre, est malheureusement oublié par le pays où il a tant brillé et continue sur cette lancée.

Le théâtre du Châtelet a été ce lundi soir le cadre du sixième sacre de Lionel Messi. La star du FC Barcelone et de l’Argentine a en effet, décroché le Ballon d’Or France Football 2019 en devançant de 7 petits points, Virgil van Dijk (Liverpool, Pays-Bas). Cristiano Ronaldo, troisième, aura lui terminé 17 fois premier au classement des votes, à égalité avec Sadio Mané, quatrième. Au rayon surprise, journaliste Harry Winter, représentant de l’Angleterre a classé Van Djik, meilleur joueur du championnat, au premier rang. Un choix logique vue l’année exceptionnelle du défenseur de Liverpool. Dans sa logique, l’anglais a aussi mis Lionel Messi à la deuxième position. Cristiano Ronaldo vient compléter son trio de tête. Sterling et Alisson arrivent respectivement 4e et 5e de son classement !

Constat ? Aucun joueur africain n’a été choisi par le journaliste! Choix étonnant, puisque Sadio Mané, Mouhamed Salah ou encore Pierre Emerick Aubameyang ont réussi à marquer les esprits en Angleterre. Si c’était la première fois du championnat qu’on assiste à un trio africain meilleur buteur de la Premier League, cela n’a nullement impacté le vote du journaliste anglais.

Le top 5 du journaliste !

Van DJIK MESSI Ronaldo Sterling Alisson

