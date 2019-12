Carlo Ancelotti revient pour parler même en marge d’un match de Serie A. Dans le match d’après-match entre Naples et Bologne, l’entraîneur italien a parlé aux microphones de Sky pour commenter la défaite à domicile de San Paolo. Voici ce qui a été souligné par la rédaction de Calcio Napoli.

« L’équipe n’a pas réussi à maintenir un niveau de continuité comparable à celui de la Coupe d’Europe. Au début des temps discrets, nous ne pouvions pas garder le rythme après le grand effort de Liverpool. Le moment est difficile, trop long: il faut trouver un moyen de s’en sortir. Habituellement, dans ces cas, l’entraîneur prend ses responsabilités, demain je me confronterai avec l’équipe pour savoir ce que les joueurs en pensent. Je sens la confiance de l’équipe et de la société mais les choses ne vont pas bien, je dois trouver un remède. Si les joueurs m’aident bien, sinon je le trouve seul « .

Ancelotti dans le billet Naples-Bologne: « Problème du groupe, quelque chose ne fonctionne pas »

« Il ne faut pas trop s’écarter, il y a un problème technique et tactique. Cette équipe est trop discontinue, la solution peut être plus compacte. L’équipe manquait de compacité par rapport à Liverpool. Les joueurs doivent se sentir responsables, j’en prends le plus, mais les joueurs vont sur le terrain. Je dois lui donner la clarté, les joueurs ne mettent pas cette clarté. Du moins pas tout à fait. Quelque chose a perdu, une certaine linéarité dans le jeu. Construction du jeu à volants et non fluide, il y a tellement de choses que nous pouvons améliorer. Quand il y a de la volonté et des sacrifices, cette équipe dessine avec Liverpool même dans les moments difficiles. Mais on ne peut pas aller de 100 à 30, 20… Ce n’est pas un problème de sélection d’hommes, un problème collectif qui ne marche pas. Les rotations sont comme l’année dernière et donnent toujours des avantages, mais ceux qui sont sur le terrain doivent donner plus. Nous rencontrons tous les jours la société, le président et le directeur sportif. Nous souffrons tous ensemble, nous voulons résoudre le moment difficile « .

Naples enchaîne ainsi une sixième sortie sans victoire en Serie A, une série catastrophique en championnat pour ceux qui sont allés titiller les champions d’Europe à Anfield en milieu de semaine.

