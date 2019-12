Une première qui se solde par une 24e place. Finaliste de la Coupe d’Afrique des nations, dans une finale où, suspendu, il n’avait pas pu aider les Lions de la Teranga face à l’Algérie (0-1), Kalidou Koulibaly avait convaincu France Football de l’inclure parmi la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or FF 2019.

Après le vote du jury, l’ancien défenseur du FC Metz se retrouve à la 24e place du classement final. À noter qu’il partage cette 24e position avec Marc-André ter Stegen, le gardien du FC Barcelone. Pour rappel, pour la première fois depuis l’édition 2007, le continent africain a vu cinq de ses représentants figurer dans la liste finale pour le Ballon d’Or.

Equally ranked at the 24th place for the 2019 #ballondor ⤵️

Kalidou Koulibaly 🇸🇳@sscnapoli pic.twitter.com/dZlf3k01vr

— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019