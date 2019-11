Lundi au théâtre du Châtelet, le Ballon d’or 2019 sera attribué au meilleur footballeur de l’année selon 180 journalistes internationaux. Parmi les outsiders dans l’obtention du prestigieux trophée, Sadio Mané peut être le candidat idéal pour beaucoup d’observateurs. Même si Mundo Deportivo assure que le vainqueur sera Lionel Messi, les acteurs du football continuent de donner leur avis.

Récemment l’entraîneur de Liverpool Jurgen Klopp, a voté pour le défenseur Virgil Van Dijk. La rédaction de wiwsport.com a interrogé quelques avis sur les chances de Sadio Mané pour le titre de ballon d’or FF 2019. Ces confrères sont revenus sur belle saison de l’enfant de Bambali et pensent qu’il peut créer la surprise.

Mansour Samb, journaliste Les Echos: « Sadio Mané peut créer la surprise »

« Les chances de Sadio Mané pour le titre de Ballon d’or sont réelles. Ce n’est pas une surprise. Beaucoup pensent que Lionel Messi est favori numéro 1. Il y’a même des médias catalans qui ont déjà annoncé le sacre de l’enfant de Rosario. Une chose est sure, Sadio Mané sort d’une saison bien remplie aussi bien en club qu’en équipe nationale; En club il a été co-meilleur buteur du championnat avec 22 buts. Il a remporté la Ligue des Champions. Il a été vice champion d’Angleterre, vice champion d’Afrique avec le Sénégal lors de la dernière CAN. Sadio Mané continue de surfer sur ses vagues de succès. Il a tiré Liverpool dans beaucoup de situations dans lequel il était mal embarqué (Aston Villa, Crystal Palace, ect). En équipe nationale, on a vu sa dernière prestation à Thiès. Une prestation majuscule même s’il n’a pas marqué on a vu un Sadio Mané qui était au fourre et au moulin. A sa sortie, le public sénégalais lui avait réservé un standing ovation tout en réclament un ballon d’or. Lundi tous les pronostics voient Lionel Messi remporter son 6e ballon d’or. Le vainqueur du trophée The Best est souvent plébiscité pour le ballon d’or. Mais cette année vue la prestation que l’enfant de Bambali peut créer lundi la surprise. En en tant que journaliste sportif sénégalais j’y crois fort et je prie pour que Sadio soit le deuxième africain à remporter ce trophée prestigieux »

Mamadou Ndiaye, journaliste TFM: « Sadio a fait une saison exceptionnelle mais… »

« Sadio Mané a la chance de remporter ce titre vue la saison exceptionnelle qu’il a fait avec Liverpool. Il a été co-meilleur buteur de la Premier League, finaliste de la CAN, donc il a enregistré une saison exceptionnelle. Le seul problème est qu’il est en concurrence avec un extraterrestre, Lionel Messi. Ses performances sont astronomiques. Mais cela ne serait pas une surprise si on le donne à Sadio Mané. Si Lionel Messi remporter le Ballon d’or se serait une suite logique pour lui. Il vient de marquer 700 buts sous les couleurs du FC Barcelone. C’est incroyable. Le ballon d’Or n’est pas un trophée collectif mais plutôt individuel. Et sur le plan individuel, comparer Sadio Mané et Lionel Messi serait difficile.

Cheikh Oumar Aidara, consultant: « Sadio Mané devrait être ballon d’or 2019 »

« D’après une analyse linéairement scientifique Sadio Mané devrait être Ballon d’or 2019. inéluctablement ! Sur la base du premier critère Sadio Mané a marqué plus de points que ses concurrents pour ce trophée. Avec Liverpool et l’équipe du Sénégal, l’enfant de bambali totalise 32 buts en 51 matchs. Il est co-meilleur buteur de la Premier league (22buts) . Buteur et passeur Sadio Mané est impliqué dans 7 buts en league des champions , 4 buts en Coupe d’Afrique des Nation (CAN2019) et 30 buts en Premièr league. Vainqueur de la Ligue des champions, de la Super Coupe d’Europe et Vice – champion de la Premier League, finaliste et vice-champion d’Afrique… et tout ça durant la même année 2019.

Le deuxième critère est tout aussi favorable au numéro 10 des lions du Sénégal. Sadio Mané est un joueur de classe exceptionnel. Le seul fait qu’il soit un candidat crédible au Ballon d’or, le fait remplir ce critère. Talent et fair-play y compris. Incontestablement, Sadio est le maître du jeu dans le dispositif de Liverpool et celui de l’équipe nationale du Sénégal. Il est très présent aussi bien dans les phases offensives que celles défensives sans oublier son efficacité dans le marquage et la récupération des deuxièmes ballons au moment où Messi ne rempli que les taches offensives. Sadio Mané reste un joueur hyper fair-play; de par son attitude dans et hors du terrain.

Le troisième et dernier critère de vote pour le Ballon d’Or nous met plus à l’aise dans cette analyse « scientifique » qui octroie légitimement ce trophée à Sadio Mané. La carrière de l’enfant de bambali est faite de « miracles du foot » où seul le talent prime. Au moment où ses vis-à-vis avaient bénéficié d’une bonne formation dès le bas âge, pour Sadio, rien n’a été facile. Le joueur de 27 ans a franchi énormément d’obstacles. De son village dans le Sud du Sénégal au centre de formation Génération Foot, Mané a reussi à se hisser du lot pour rejoindre le Fc Metz (France). Un club intermédiaire qui évolue plus dans le registre commercial; soit le joueur brille et reussit, soit il est relégué dans la zone rouge (avec peu d’opportunités) ».

(Propos recueillis par Mohamed El Amine Diop)