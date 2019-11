C’est le duel des mal-classés pour cette 14ème journée de Premier League, entre Southampton et Watford d’Ismaïla Sarr. L’attaquant sénégalais, en difficulté d’adaptation depuis son arrivée chez les Hornets, est titulaire cet après-midi.

Il aura plus de temps de jeu éventuellement avec la blessure de Danny Welbeck, un de ses concurrents au poste d’ailier ou d’attaquant. En tout cas, Sarr a fort à prouver à son coach, Quique Sanchez Flores.

“Sarr is a player who can use the space well. I want him to take good decisions near the goal. He has the pace to make it very difficult for defenders…”

🗣 Quique has backed @izosarr this evening 🙌 pic.twitter.com/x0DENQvMaq

— Watford Football Club (@WatfordFC) November 30, 2019