Si Sadio Mané n’a pas trouvé le chemin des filets cet après-midi, Liverpool a réussi un grand coup en cette 14ème journée de Premier League. Les Reds ont pris le dessus sur Brighton (2-1), alors que Alisson Becker a été exclu à un quart d’heure de la fin du match.

Avant de jouer ce samedi, Liverpool était déjà au courant du match nul de Manchester City et se devait de faire un résultat positif, une victoire pour profiter de cette opportunité. Faire un bon résultat ne devrait pas être chose compliquée pour les Reds, surtout à Anfield.

Très tôt dominateur, Liverpool va vite abréger le match en marquant deux buts coup sur coup avec deux défenseurs en moins de dix minutes. Sur deux centres de Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk envoie la balle au fond des filets à deux reprises. Les hommes de Jürgen Klopp vont sereinement gérer leur première période.

Dans un faux rythme qui rendra la partie un peu facile pour les Reds qui auront baissé leur intensité. A quinze minutes de la fin du match, sur une action offensive de Brighton, Alisson se fait exclure après qu’il ait touché le ballon avec les mains hors de la surface. Les Seagulls vont réduire le score sur la même faute. Les dix dernières minutes de la rencontres vont être palpitantes et surtout stressantes pour Klopp et ses hommes. Finalement, les Reds ont réussi à maintenir leur avantage et faire l’opération du weekend. En même temps, Chelsea tombait à domicile face à West Ham (0-1), en plus du partage des points de City plus tôt dans la journée. Liverpool compte désormais 40 points, 11 points devant les Citizens et les Foxes de Leicester qui n’ont pas encore joué ce weekend et 14 points devant les Blues de Lampard.

