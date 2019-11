Ce samedi, Liverpool recevra Brighton à Anfield dans une situation de confort, après que Manchester City ait concédé le nul à St James Park, face à Newcastle (2-2).

Huit points, c’est l’écart qu’il y a désormais entre Liverpool et son plus grand rival, Manchester City. En effet, la formation de Pep Guardiola n’a pas connu le succès ce samedi pour le compte de la 14e journée de la Premier League, sur la pelouse de Newcastle. Avec un nul, les Citizens offrent à Sadio Mané et sa bande une opportunité de les distancer et prendre une option plus sérieuse pour la course au titre, bien qu’il ait d’autres poursuivants.

Onze unités, onze points pourraient séparer à l’issue de cette journée, si les Reds et Sadio Mané réussissaient à arracher la victoire face à Brighton cet après-midi. Il semble bien qu’il soit l’année du titre pour Liverpool.

Onze de départ de Liverpool face à Brighton

🔴 TEAM NEWS 🔴 The Reds to face @OfficialBHAFC 👊 #LIVBHA — Liverpool FC (@LFC) November 30, 2019

wiwsport.com