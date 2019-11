Opposés au Napoli pour le compte de la 5e journée de la Ligue des Champions, les Reds ont buté sur une solide formation italienne (1-1). Les protégés de Klopp ne sont pas encore assurés de la qualification et devront aller décrocher un succès en Autriche.

C’est surtout le calendrier infernal qui attend les Reds qui inquiète. En plus de cette rencontre ô combien importante, ils devront disputer 10 matches, rien qu’en décembre. Entre la Premier League et la Coupe du monde des Clubs au Qatar en passant par la Carabao Cup, le programme s’annonce chargé. Cependant, Mané estime que Liverpool peut faire fi de toutes ces considérations pour aller chercher les titres. « La fatigue c’est dans la tête, donc tant que le corps récupère bien, je pense qu’il n’est pas difficile pour nous de jouer à chaque match, si l’entraîneur a besoin de nous, je pense que nous pourrons jouer et aider l’équipe. » déclare-t-il dans des propos rapportés par The Mirror.

Alors que les observateurs craignent l’épuisement pour la bande de Klopp, l’international sénégalais reste persuadé que remporter la Coupe du monde des Clubs – pour la première fois – pourrait les redynamiser pour la suite de la saison. Il livre notamment la recette des récents succès des Reds «Je dis toujours de gagner des matchs et de remporter des trophées, motive les joueurs tout le temps. Si nous pouvons gagner la Coupe du monde des clubs, cela nous donnera plus d’élan », rapporte Afriquesport.

wiwsport.com