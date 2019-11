Mbaye Diagne ne fera probablement plus long feu au Club Bruges. Depuis qu’il a exigé de pouvoir tirer le penalty face au PSG en Ligue des Champions en lieu et place de son capitaine Hans Vanaken, le 6 novembre dernier, Diagne s’est mis a dos les fans brugeois et n’a plus rejoué une seule minute pour les Blauw-Zwart.