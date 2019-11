L’ancien international de la génération 2002 apporte son soutien à Sadio Mané. Dans quelques jours, le trophée du ballon d’or France Football sera décerné.

Khalilou Fadiga sur instagram apporte son soutien à son jeune frère Sadio Mané. Le gaucher magique espère que cette année sera bonne pour l’enfant de Bambali. Actuellement Sadio est très soutenu par ses compatriotes et beaucoup d’amateurs du ballon rond.

« Après mon grand frère et président Georges weah ait été récompensé et que mon ami et frère Samuel Eto’o ne l’ai injustement pas eu. J’ose espérer que cette année sera la bonne pour Sadio Mané (je ne parle pas ici d’Africain, de religion, de sénégalais ou tout autre considération) ».

