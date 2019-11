La nuit dernière, les Wolves se déplaçaient chez des Spurs en grande difficulté, et la hiérarchie a été respectée avec une victoire de Gorgui Sy Dieng et sa bande (113-101).

Nouveau succès en NBA pour Gorgui Sy Dieng et les Timberwolves Minnesota, vainqueurs de San Antonio (113-101) hier. Le pivot des lions qui a participé à la victoire des loups et tourne à 10 points et 5 rebonds au compteur. Avec 10 victoires pour 8 revers, les hommes de Ryan Saunders réussissent un début de saison au-delà des objectifs, leur permettant d’être bien installé à la 7ème place de la jungle de l’Ouest.

Avec un effectif qui semble revivre après une saison compliquée, Ryan Saunders a tous les droits pour espérer se qualifier en playoffs en fin de saison.

Wiwsport.com