Cheikh Tidiane Boye, vice président de la fédération sénégalaise d’athlétisme a fustigé le manque d’infrastructures et le retard de paiement des subventions pour la préparation des jeux olympiques. Ce qui ne facilite pas une bonne préparation des athlètes à quelques mois des JO mais aussi à la veille d’une organisation des JOJ en 2022 au Sénégal.

L’athlétisme au Sénégal souffre d’un manque d’infrastructures. Une situation qui commence à durer et pose d’énormes problèmes aux athlètes. « La FSA est en train de faire du bon travail avec ses techniciens. Actuellement, on a d’énormes retard pour la préparation de nos athlètes. Nous sommes à 9 mois des JO et on a même pas de piste d’athlétisme. C’est inadmissible. D’ici peu de temps, le stade Iba Mar Diop ne sera plus fonctionnel à cause des travaux. Comment un pays qui veut organiser les JOJ avec les athlètes du monde entier n’a pas de piste d’athlétisme? »

Pourtant des solutions rapides existent à l’en croire l’ancien internationale sénégalais.« Je tiens à dire qu’il y’a des solutions alternatives. Poser une piste tartan, ce n’est pas compliqué. Me me en l’espace de 48 heures, on peut le faire. Nous avons besoin d’étaler les pistes sur les terrains. Nous avons la gendarmerie, des écoles qui ont des pistes d’athlétisme. IL suffit simplement d’étaler là-bas le tartan pour qu’on puisse continuer notre préparation. »

En plus de ce problème d’infrastructures, il y’a le retard de paiement des subventions qui ne favorise pas une bonne préparation des athlètes. « Les budgets que les fédérations ont préparé depuis des années, il ne faut pas attendre à 5 mois des JO pour décaisser des sous pour leur préparation. C’est maintenant ! Les JO, on les prépare sur 4 ans minimum. On est à 9 mois des JO et aucune fédération n’a reçu sa subvention pour la préparation. Aujourd’hui, rien est encore fait. »

Cheikh Tidiane Boye a par ailleurs annoncé l’acquisition d’un chrono électronique par la fédération qui permettra d’avoir des résultats techniques très fiables sur le plan national.

Source: Stades