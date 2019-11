Le tirage au sort des tournois de qualification olympique a eu lieu aujourd’hui au siège de la FIBA en Suisse. Le Sénégal est logé dans le groupe B de Belgrade en Serbie.

Vingt-quatre équipes ont été réparties en huit groupes de 4. Chaque ville désignée pour abriter un tournoi va acueillir deux groupes A et B. Le Sénégal est dans le groupe B de la Belgrade (Serbie) avec le Pérou et l’Italie. Dans le groupe A : République dominicaine, Nouvelle Zélande et la Serbie.

Les quatre tournois de qualification olympiques masculins FIBA seront organisés par les fédérations internationales du Canada (Victoria), de la Croatie (Split), de la Lituanie (Kaunas) et de la Serbie (Belgrade). Ils auront lieu du 23 au 28 juin 2020. Les vainqueurs de chaque tournois se qualifient.

Rappelons que le Sénégal a disputé trois Jeux Olympiques en 1968,1972 et 1980. Il vise une quatrième qualification. Huit équipes sont déjà qualifiées: Argentine, Australie, Espagne, France, Iran, Nigéria, Etats-Unis et le Japon qui est le pays hôte.

wiwsport.com