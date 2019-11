Dans un entretien avec le journal L’Observateur, Pape Diouf a donné son avis sur l’actualité du football africain, dont les dernières décisions du comité exécutif de la Confédération africaine de football (Caf). L’ancien président de l’Olympique de Marseille n’a pas ménagé Ahmad Ahmad et son équipe.

Après avoir organisé pour la première fois la Can 2019 en été, la Confédération africaine de football (Caf) envisage déjà de revoir la période de la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2021 prévue au Cameroun. La compétition pourrait se rejouer en janvier-février, comme naguère. Incompréhensible, non ?

Pour ma part, je ne pense pas qu’il vaille trouver d’autre raison que l’inconséquence de l’institution (la Caf, Ndlr). Elle avait tout fait pour faire comprendre que la Coupe d’Afrique des nations de football ne doit se disputer qu’en été. Et subitement, la voilà qui fait un pas en arrière. L’institution et ceux qui la dirigent montrent leur inconséquence de plus, puisqu’ils avaient soit raison avant, donc ils ont tort aujourd’hui, ou vice versa. Je pense que la Caf ne mérite pas des égards, depuis que Issa Hayatou (président de la Caf de 1988 à 2017, Ndlr) est parti, c’est une institution qui vit au rythme, non seulement des faux-pas, mais surtout de l’inconséquence.

A l’époque, on nous avait brandi l’argument selon lequel la Can a été décalée au mois de juin pour satisfaire les clubs européens qui se plaignaient de perdre leurs joueurs africains en pleine saison. Est-ce qu’on peut aussi penser que la Caf veut bien changer de date, juste parce que la Fifa compte organiser son nouveau mondial des clubs en juin ?

Ce n’était pas seulement pour ne pas mécontenter les clubs européens, c’était d’après les dirigeants de la Caf, La solution avec un L majuscule. Aujourd’hui, ils reviennent en arrière. Je me demande bien où se trouve la vérité. Est-ce qu’elle était là lorsque la Caf avait décidé de reculer la Can au mois de juin ? ou est-ce que c’est maintenant ? J’ai toujours soutenu que depuis le départ d’Issa Hayatou, nous sommes malheureusement gouvernés par une bande d’incapables qui ne savent absolument pas à quel saint se vouer et qui ne font pas du tout avancer le football africain.

Parler de conditions météorologiques au Cameroun en juin peut être une bonne raison non ?

Ce sont des prétextes fallacieux. Toute décision appelle une explication. Ce qui est plus difficile, c’est de trouver des justifications. Et en l’occurrence, il n’y a aucune justification.

