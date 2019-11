Pour la 4e fois en 7 participations, l’équipe nationale du Sénégal de Beach Soccer va disputer les quarts de finale. Les lions vont affronter le Portugal.

Pour atteindre leur objectif lors de cette édition, qui est de décrocher une place dans le carré d’as, le Sénégal devra se défaire du Portugal. C’est l’une des affiches des quarts de finale.

Les lions ont terminé à la première place du groupe C avec 6 points et 17 buts marqués et 11 encaissés. Le Portugal a aussi fait le même parcours que le Sénégal. Logé dans le groupe D avec le Brésil, l’Oman et le Nigéria (éliminé), elle termine à la 2e place derrière le Brésil avec 20 buts inscrits et 11 encaissés.

Le Sénégal fera face au Portugal ce jeudi à 20h50 (GMT).

