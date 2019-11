Mbaye Diagne fait beaucoup parler de lui depuis son arrivée au Club. Le joueur de 28 ans n’a plus fait son apparition dans le groupe de Philippe Clement depuis l’épisode du penalty face au PSG en Ligue des champions. Son avenir pose donc question. Arrivé en prêt pour 3,5 millions d’euros, le Sénégalais ne justifie pas son transfert avec un comportement qui laisse à désirer.

Malgré tout, ses statistiques sont honorables. L’attaquant a inscrit 4 buts en 5 matchs de championnat et seulement 178 minutes de jeu. Mais ses écarts sur et en dehors du terrain pourraient précipiter son départ.

Galatasaray envisagerait de faire revenir Diagne plus tôt que prévu, alors que le club stambouliote est dans une situation difficile à cause des blessures de Falcao, Babel et Andone. C’est aussi la seule issue pour le Sénégalais. Ayant déjà joué pour Galatasaray et le Club cette saison, il ne peut plus aller dans un troisième club.