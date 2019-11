Le match Sénégal-Guinée comptant pour la 2-ème journée de la poule A, a été décalé de mardi à mercredi ‘’pour des raisons techniques’’, annonce la Fédération guinéenne de football citée par des médias locaux.

En lieu et place du stade Lansana Conté, le match a été reprogrammé au stade du « 28Septembre’’ qui abritera ce mardi l’autre match du groupe A devant opposer la Mauritanie à la Sierra Leone. Les deux équipes avaient été battues respectivement part la Guinée (0-2) et le Sénégal (1-4). Le vainqueur du match Sénégal-Guinée reprogrammé mercredi aura son ticket pour les demi-finales du tournoi U20 de l’UFOA finalement réduit à sept pays.

Dans le groupe A, il y a le pays organisateur, la Guinée, le Sénégal, la Mauritanie et la Sierra Leone. Dans la poule B, il y a la Gambie, l’équipe championne en titre, le Mali et le Liberia. Lors de la première journée dans la poule B, le Mali et la Gambie ont fait match nul 1-1. La Guinée Bissau annoncée à ce tournoi, a finalement déclaré forfait.

Le Cap Vert est l’autre pays de la zone ouest A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football.