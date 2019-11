Des envies de départ pour le FC Barcelone assumées et des blessures répétées. Clairement, cette première partie de saison n’est pas idéale pour ​Neymar, qui a dû faire face à l’hostilité des supporters du ​Paris Saint-Germain à son égard, forcément rancuniers après leur été agité, passé dans la crainte de voir l’international brésilien filer.

Malgré tout, l’ancien joueur du Barça est toujours là ! Et dans l’intérêt du collectif parisien, les fans ont en partie tourné la page pour soutenir au mieux l’équipe francilienne. De la même façon d’ailleurs que les joueurs de Thomas Tuchel ne lui ont pas tenu rigueur d’avoir failli leur faire aux bond.

D’ailleurs, les derniers arrivés n’ont pas mis bien longtemps à tomber sous le charme de l’attaquant. C’est notamment le cas d’Idrissa Gueye, qui a partagé toute son admiration pour l’Auriverde, dans un entretien accordé à Marca.

« À l’entraînement, c’est encore plus impressionnant. Neymar fait ce qu’il veut. Il est capable de tout avec le ballon. Il est très fort techniquement. Il va vite sur les appuis, il est imprenable. C’est vraiment quelqu’un de bien. Quand il est revenu après sa blessure, il a tout de suite marqué et l a bien répondu à toutes les rumeurs pour mettre les choses au clair.

Contre Strasbourge, lors de son retour, il nous a aussi permis de prendre des points. C’était la bonne réponse à donner. Malgré tout ce qui se disait sur lui, toutes les histoires, ce qu’il a vécu, il est resté concentré et professionnel. Il faut être fort mentalement pour répondre de cette manière. »

Visiblement, la page est bien tournée au sein du vestiaire du PSG. Mais maintenant, même si Neymar fait déjà rêver ses partenaires à l’entrainement, le public du Paris Saint-germain attend désormais de le voir faire pareil en compétition. Réponse ce soir, face au Real Madrid.

