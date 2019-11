Mamadou Loum Ndiaye, le milieu sénégalais du FC Porto, largement vainqueur de Setubal lors du quatrième tour de la Coupe du Portugal, ce dimanche, a expliqué après la rencontre qu’il s’agissait d’un match à ne surtout pas négliger.

Le FC Porto a survolé le Vitoria Setúbal (4-0), ce dimanche, dans son antre de l’Estádio do Dragão. Le jeune Loum Ndiaye, qui a participé à la fête lors de cette large victoire, s’est exprimé en zone mixte après le match. « C’est une victoire très importante pour nous car la Coupe est aussi un objectif et c’était un match à gagner. Chose faite et nous devons continuer à travailler« , a-t-il déclaré après la rencontre.

Sans trembler, les Dragons sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe. Titulaire contre Boavista avant la trêve internationale, Loum Ndiaye a été de nouveau dans le onze du FC Porto, ce dimanche. Le joueur de 23 ans, qui veut gagner une place au sein du dispositif de Sergio Conceicao, continue de s’imposer petit à petit dans l’entre-jeu des Dragons, après un début de saison compliqué.

En sélection nationale lors des éliminatoires de la CAN 2021, Loum Ndiaye faisait partie de ces jeunes qui ont pris les choses en main pour permettre à l’équipe nationale du Sénégal de prendre le contrôle de la poule I avec 6 points.

Wiwsport.com