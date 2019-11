La cérémonie de remise du Ballon d’Or 2019 aura lieu lundi prochain, à Paris. Si d’aucuns doutent encore du vainqueur de cette édition, le quotidien ibérique, Mundo Deportivo, cela ne fait aucun doute, l’Argentin soulèvera son 6ème Ballon d’Or lundi prochain. Ce qui freine tout espoir de voir l’attaquant des Lions, Sadio Mané, succéder à George Weah, au sacre doré.

La cérémonie du Ballon d’Or aura lieu le 2 décembre prochain et le vainqueur serait déjà connu. Alors que certains observateurs verraient en Sadio Mané le prochain vainqueur de cette édition, il s’agirait bien de Lionel Messi, d’après Mundo Deportivo. Selon le média catalan, des journalistes de France Football seraient venus à Barcelone pour faire un reportage sur l’Argentin, avant la cérémonie.

L’entourage n’a pas démenti cette rencontre. La saison dernière, ‘La Pulga’ a gagné la Liga et le Soulier d’Or, car il a marqué 36 buts. Si cette information s’avère vraie, Lionel Messi remportera son 6ème Ballon d’Or et passera, ainsi, devant son rival de toujours Cristiano Ronaldo, sur le nombre de trophées remportés. Mais aussi, redonner un nouveau challenge à l’un de ses concurrents les plus sérieux cette saison, Sadio Mané qui sort d’une année époustouflante avec Liverpool et l’équipe nationale du Sénégal.

Sur le réseau social Instagram, Lionel Messi a publié une vidéo de lui où il figure avec ses 5 Ballons d’Or. Une publication qui a agité la toile, puisque le gagnant de ce trophée sera connu la semaine prochaine. Pour rappel, l’Argentin n’a plus remporté ce prix depuis 2015.

Onze Mondial