A une semaine de la remise du Ballon d’Or, les pronostiques vont bon train. Et c’est au tour du jeune champion du monde français, Kylian Mbappé de livrer le nom de son favori et le Parisien, après avoir fait une pertinente analyse sur le sort des voix, a voté Lionel Messi.

Dans une semaine, on connaîtra le gagnant du Ballon d’Or 2019. Plus que jamais, le nom du vainqueur est incertain, avec plusieurs joueurs qui se profilent comme de sérieux candidats pour obtenir la distinction individuelle la plus prestigieuse d.u football. Les individualités du champion d’Europe, Liverpool, mais aussi les incontournables Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont ainsi en course. Dans un entretien accordé à Ouest-France, le Parisien Kylian Mbappé a été interrogé sur ce sujet, et le natif de Bondy mise sur Lionel Messi.

« Le podium ? Même moi je ne me mettrai pas dedans. Donc je vous le dis, je suis honnête. Je regarderai le classement, car je le regarde depuis que je suis tout petit. J’irai à la cérémonie, car j’y suis invité, et j’irai voir le vainqueur pour le féliciter. Moi, je dis Messi. À Liverpool, il y a aussi Van Dijk et Mané qui le méritent. Mais c’est un peu le même problème que nous, les Français, on a eu l’année dernière : les voix vont se dispatcher… Messi a fait une saison à soixante buts encore. On arrive à banaliser ce que lui et Cristiano font, mais quand on s’assoit et on boit de l’eau fraîche, on voit que c’était une grande année pour lui, comme Cristiano. Ce sont les quatre qui sont amenés à l’avoir », a lancé le champion du monde, qui devrait lui aussi être très bientôt dans les discussions pour le Ballon d’Or…

Une belle analyse du jeune joueur français qui au fil des années, s’installe petit à petit au rang des plus grandes figures du football mondial.

Foot Mercato