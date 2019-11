Le Paris Saint Germain est en déplacement en Espagne. Idrissa Gana Gueye et ses coéquipiers vont disputer demain la 5e journée de la ligue des champions face au Real Madrid, à Santiago Bernabeu. Une première dans ce stade mythique des catalans pour l’international qui aborde ce match sans pression avec un objectif bien précis.

Le milieu de terrain de 28 ans a accordé une interview au site du club français. Pour Gana Gueye « la qualification en poche », les parisiens vont miser sur la première place. Après une belle prestation lors du match aller au Parc des princes, il souhaite réitérer cette performance demain à 20 heures.

Gana, en 2-0 s’imposant contre Lille, le Paris Saint-Germain a bien préparé le match face au Real…

« Cette victoire était importante car c’est toujours compliqué après une trêve. Les joueurs ont fait beaucoup de matches, de voyages… Ce n’était donc pas facile, on a peut-être un peu manqué de fraîcheur, mais on a réussi à tenir jusqu’au bout et à gagner ce match. Ma passe décisive ? Angel Di Maria me fait une superbe passe dans le dos de la défense, je centre fort devant le but et Mauro Icardi arrive à tromper le gardien. C’est bien, cela nous a mis sur les bons rails. »

Place désormais au choc contre Madrid. Comment le groupe aborde-t-il cette affiche ?

« On a déjà notre qualification en poche. Maintenant, à nous de faire ce qu’il faut pour obtenir cette première place qui est importante pour le club. On va donc tout faire pour bien préparer ce match et, surtout, essayer de garder cette première place qui peut être importante pour la suite de la compétition. »

On imagine que c’est aussi pour jouer ce genre de match que tu as rejoint le Paris Saint-Germain l’été dernier…

« Je suis venu à Paris pour apporter ma contribution et continuer ma progression en essayant d’être utile au club. Peu importe le match, contre le Real ou de plus petites équipes, avec tout le respect que j’ai pour elles. C’est pareil pour nous. On essaie de toujours préparer les matches de la meilleure des façons. Après, parfois, cela marche, parfois non. Mais nous essayons d’être toujours présent et de gagner tous les matches. »

Avec le recul, comment avais-tu vécu le match aller ?

« Bien, mais de la même façon que tous les autres matches. Après, c’est vrai que ce match contre le Real était assez spécial pour moi parce que c’était mon retour en Champions League et mon premier match avec mes nouvelles couleurs dans la compétition. Faire un bon match était important pour moi et pour toute l’équipe. Il fallait le gagner pour bien commencer la phase de groupes. Cela s’était donc bien passé ! »

