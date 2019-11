Ce sera une première au Sénégal. Les finales des championnats du monde Savate vont avoir lieu à Dakar. Un événement international qui est organisé par Diabing Sports en partenariat avec la fédération sénégalaise de Savate boxe française et celle malienne.

En conférence de presse ce lundi, les organisateurs ont expliqué le choix porté sur le Sénégal pour organiser cette compétition. Alphousseyni Badji est le président de la fédération Sénégalaise.

« Il y’a eu les éliminatoires du championnat du monde qui se sont déroulés en Tunisie. Au cours de cette compétition, l’Afrique a eu la chance de voir deux de ses fils arriver en finale: Mouhamed Diaby et un marocain. Toute suite, nous nous sommes dis pourquoi ne pas organiser la finale de ces deux africains au Sénégal. La fédération internationale nous a rejoint dans l’idée et nous a donné son accord pour qu’il y’ait une troisième finale, celle du français face au Russe. Autrement dit, il y’aura trois finales de championnats du monde. L’Afrique a besoin de se valoriser dès l’instant où ses fils jouent ses finales. Cela permet à nos athlètes et officiels de participer directement à l’organisation d’une compétition de niveau mondial. Et pour cette finale nous nous sommes battus pour avoir des officiels dans la finale. »

Mouhamed Diaby, organisateur d’événements sportifs et éducatifs explique l’objectif de l’événement dont il est co-organisateur. « Le fait d’organiser permettra à beaucoup de personnes de connaitre la discipline notamment les jeunes qui veulent s’y initier. Il y’a des clubs un peu partout dans les régions du Sénégal qui pratiquent la Savate. Malheureusement elle n’est pas tellement médiatisée, donc nous profitons de cette organisation d’événement pour promouvoir la discipline. »

Double champion du monde dans cette discipline, il va représenter le Mali pour disputer l’une des trois finales. Mouhamed Diaby cite les délégations attendues et le budget de l’événement: « Dès l’instant que nous nous sommes portés garants d’organiser la compétition au Sénégal, à la base ce n’était que ma finale face au Russe. Finalement, la fédération internationale nous a confié deux finales de plus. Cela veut dire qu’on va accueillir la délégation russe, celle marocaine et française pour la coupe du monde. Le budget est estimé 20 millions » explique t’il.

En plus des finales des championnats du monde, deux autres compétitions vont aussi être organisées. Ce sera une vitrine pour les boxeurs sénégalais explique Mouhamed Diaby.

« Parallèlement à ce tournoi, on a un autre partenaire BKS, une société chinoise qui organise des tournois internationaux. Et ce sera une première en Afrique, d’organiser un tournoi de Savate Pro. Ils vont apporter 4 nationalités: un compatriote malien, un géorgien, un vénézuélien et un portugais. Et il y’aura aussi le Memorial Philippe Basse où les meilleurs boxeurs sénégalais vont affronter leurs collègues internationaux. »

