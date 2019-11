Ballon d’Or 2019 : Eden Hazard « Si Sadio avait gagné la CAN avec le Sénégal, il n’y aurait pas eu débat »

La 64e édition du Ballon d’Or se déroulera le 2 décembre prochain. Si le nom du successeur de Luka Modric, vainqueur l’année dernière, n’est pas encore connu, la liste des 30 prétendants, elle, l’est.

Parmi les nommées, on retrouve un certain Eden Hazard, qui malgré sa signature avec le Real Madrid, devra faire face à une très grande concurrence pour le plus prestigieux des trophées individuels.

Dans une interview accordée au Parisien, le Belge a révélé le nom de son favori au sacre final. « Moi, je le donnerais à un joueur de Liverpool. Mané, Salah ou Van Dijk le méritent. Si Sadio avait gagné la CAN avec le Sénégal, il n’y aurait pas eu débat. Ce serait beau qu’il l’ait. Ou alors Momo (NDLR : Salah) qui est un de mes amis. Ce serait bien pour le foot africain et pour le foot anglais », a-t-il confié.