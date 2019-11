Andrew Robertson a salué la « fantastique » contribution de Sadio Mané après le dernier but du Sénégalais pour Liverpool ce weekend face à Crystal Palace. En conférence de presse d’avant le choc face à Naples, le défenseur des Reds a noté la progression de Mané notamment devant les buts.

Mané est devenu le joueur le plus important des Reds cette saison. Après avoir marqué 12 buts toutes compétitions confondues et en avoir aidé cinq autres, Robertson a indiqué que l’approche clinique de Mané devant le but était la plus grande différence dans sa transformation sous Jurgen Klopp.

« Sadio a été fantastique », a déclaré Robertson après que les Reds aient survécu à une frayeur contre Crystal Palace, leur laissant huit points d’avance sur le classement. « Même quand je suis arrivé, il était incroyable, mais il n’avait peut-être pas autant de sang-froid que maintenant. Maintenant, chaque fois qu’il est devant les buts, vous ne pensez pas qu’il va manquer l’occasion. La chance qu’il a eu au début de la seconde mi-temps (face à Crystal Palace, samedi dernier), nous avons été surpris qu’il ne marque pas, et c’est le type de joueur qu’il est. Puis il est apparu avec un autre objectif crucial. Ce fut une année fantastique pour lui et espérons qu’il pourra continuer pendant une saison complète au lieu d’une année civile. Il a amené son jeu à un autre niveau », poursuit-il en conférence de presse.

« Pour moi, Sadio figure parmi les meilleurs joueurs du football mondial. Les gens lui accordent enfin plus de crédit et c’est mérité. Nos trois premiers se font beaucoup parler. Bobby ne marque pas autant que les deux autres, mais son rythme de travail est inégalé et, s’il ne faisait pas ce qu’il faisait, Sadio et Mo ne feraient pas ce qu’ils font », précise Robertson pour montrer le niveau de complicité qui existe entre le trio Reds.

Liverpool fera face à Naples de Kalidou Koulibaly ce mardi, pour le compte de la 5e journée des phases de groupe de la Ligue des Champions. Au match aller, les Napolitains avaient pris le dessus sur le score de deux buts à zéro.

Independent