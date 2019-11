Christophe Diedhiou a vu rouge pour deux jaunes, ce samedi lors de la défaite face à Lens, match comptant pour la 15e journée de Ligue 2. Le défenseur sénégalais a pris le temps de revenir, après la rencontre, sur ces faits de jeu qui n’ont pas été jugés avec équité selon lui.

«Sur le premier jaune reçu, le mec derrière moi me fait un bloc. L’arbitre le voit mais il ne dit rien. Je me relève. J’ai reçu le jaune car je préviens l’adversaire d’arrêter. Mais ce dernier continue de parler. Sur le deuxième jaune, j’ai mis le pied pour récupérer le ballon, mais je prends finalement ce rouge… Par rapport à la physionomie du match, quand l’arbitre commence à ne pas être équitable, cela donne un match compliqué. Cela se voyait dès les premiers contacts… Sur mon premier jaune, après avoir parlé au gars (l’adversaire), ce dernier continue à me provoquer, à m’insulter. Oui, il m’insulte en plus… Défendre nos chances ? Avec le rouge, c’était plus que compliqué. A 11 contre 11, le match était équilibré. Mais le rouge a fait basculer le match de l’autre côté. Oui, il y a de la colère. Je suis vraiment énervé. Pour moi, cette défaite est à cause de moi. Je n’ai pas été malin, ils ont été malins. Cela m’apprendra. La prochaine fois, je serai plus calme. J’ai pris un carton rouge bête», a lâché le natif de Rufisque, après la rencontre, au micro de Maligue2.

Une expulsion qui n’a pas aidé un Sochaux laminé par les Sang et Or (4-0) à Bollaert-Delelis. Christophe Diedhiou et ses coéquipiers restent à la 5e position avec 25 points derrière Troyes (26 points).

