Après la défaite face à la Russie lors de la 1ère journée (7-8), les Lions du Sénégal se sont rattrapés ce dimanche contre la Biélorussie avec une belle victoire 7 buts à 2.

Les deux équipes ont livré un match intense. Les lions ont fait une bonne première période en assurant la défense. Raoul Mendy a ouvert le score après 4 minutes jouées sur un coup franc. Ninou Diatta va rassurer ses coéquipiers en inscrivant le second but.

La deuxième période a été plus intense. L’adversaire s’est montré plus agressif. Malgré une bonne mise en place défensive, le Sénégal va encaisser un but sur balle arrêté. L’éternel problème de la tanière. Les lions vont plus être aux aguets et terminent cette période sans marquer (2-1).

Al Seyni Ndiaye s’est encore illustré dans ce match en réussissant plusieurs arrêts. Ce qui a été bénéfique pour son équipe en plus d’un Mamour Diagne efficace qui a réussi un quadruplé en un tiers-temps. Il compte 6 buts depuis le début de la compétition et est sans doute en bonne position pour le titre de meilleur buteur.

Avec cette victoire sur la Biélorussie (7-2), le Sénégal se relance dans le groupe C et jouera sa qualification face aux Emirates Arabes Unis Mardi à 19h15 Gmt.

wiwsport.com