La CAF a rendu publique la liste des nominés pour les CAF Awards 2019. Trois Lions sont en lice pour le prix de Joueur Africain de l’Année 2019, à savoir : Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Gueye.

Alors que la cérémonie des CAF Awards 2019 se tiendra le 7 janvier 2020 à l’hôtel Citadel Azur de Hurghada, en Égypte, la CAF a officialisé les noms en lice pour le Ballon d’Or Africain. Et si l’égyptien Mohamed Salah espère réaliser un triplé, il va devoir faire face à de sacrés concurrents cette année. Bien évidemment, on y retrouve notamment quelques Lions, vice-champions d’Afrique.

Sadio Mané, potentiel favori, Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Gueye font partie de cette liste prestigieuse. Parmi les autres nommés, on retrouve notamment Riyad Mahrez, champion d’Afrique avec l’Algérie, Mohamed Salah, candidat à sa propre succession. Lors de la 28eme édition de la cérémonie annuelle de remise des récompenses du football, on connaîtra le nom du meilleur joueur africain de l’année 2019. Le lauréat sera désigné le mardi 7 janvier 2020 en Égypte.

Voici les autres nominés !

● Achraf Hakimi (Maroc & Borussia Dortmund)

● André Onana (Cameroun & Ajax Amsterdam)

● Baghdad Bounedjah (Algérie & Al-Sadd)

● Carolus Andriamatsinoro (Madagascar & Al Adalah)

● Denis Onyango (Ouganda & Mamelodi Sundowns)

● Eric Maxim Choupo-Moting (Cameroun & Paris Saint-Germain)

● Ferjani Sassi (Tunisie & Zamalek)

● Hakim Ziyech (Maroc & Ajax Amsterdam)

● Idrissa Gueye (Sénégal & Paris Saint-Germain)

● Ismail Bennacer (Algérie & Milan AC)

● Jordan Ayew (Ghana & Crystal Palace)

● Kalidou Koulibaly (Sénégal & Napoli)

● Kodjo Fo Doh Laba (Togo & Al Ain)

● Mahmoud Hassan »Trezeguet » (Egypte & Aston Villa)

● Mbwana Samatta (Tanzanie & Genk)

● Mohamed Salah (Egypte & Liverpool)

● Moussa Marega (Mali & Porto)

● Naby Keita (Guinée & Liverpool)

● Nicolas Pepe (Côte d’Ivoire & Arsenal)

● Odion Ighalo (Nigeria & Shanghai Shenhua)

● Percy Tau (Afrique du Sud & FC Bruges)

● Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon & Arsenal)

● Riyad Mahrez (Algérie & Manchester City)

● Sadio Mane (Sénégal & Liverpool)

● Taha Yassine Khenissi (Tunisie & Espérance)

● Thomas Teye Partey (Ghana & Atletico Madrid)

● Victor Osimhen (Nigeria & Lille)

● Wilfred Ndidi (Nigeria & Leicester City)

● Wilfried Zaha (Côte d’Ivoire & Crystal Palace)

● Youcef Belaili (Algérie & Ahli Jeddah) #CAFAwards2019 Joueur africain de l'année

Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Gueye nominés 🇸🇳👏🏾✨#wiwsport #Senegal pic.twitter.com/x4kthphjae — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) November 24, 2019

Wiwsport.com