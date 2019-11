Pour les CAF Awards 2019, la Confédération Africaine de Football a aussi dévoilé cinq pays nominés dans la catégorie « Equipe Nationale masculine de l’Année ». Sans surprise, le Sénégal, finaliste de la CAN 2019, y figure, tout comme l’Algérie.

Concernant la catégorie de la meilleure équipe nationale de l’année, sans grande surprise, le Sénégal finaliste de la dernière CAN est désigné parmi les cinq nominés au côté de l’Algérie championne d’Afrique. Egalement sélectionnés, le Madagascar, l’équipe qui a fait sensation en Egypte, et les deux demi-finalistes de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, le Nigéria et la Tunisie.

Voici les pays nominés :

