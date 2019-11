Samba Niang, vainqueur de la 14e édition de l’open de Dakar, à été arrêté hier en plein entraînement à l’hôtel Méridien. Motif de l’arrestation: injures et diffamation à l’endroit du président de la Fédération sénégalaise de Golf Baidy Agne nous informe une source proche de la famille.

Le golfeur se préparait pour participer à un tournoi. D’ailleurs son vol était prévu à 18 heures, il peut désormais mettre un croix sur ce voyage. Samba Niang séjourne depuis hier à la prison de Reubeuss.

En effet, le triple champion de l’Open du Sénégal et le président de l’instance ont eu une altercation lors de la cérémonie de remise du trophée dimanche passé. Alors que Samba Niang faisait son discours, il avait tenu à dénoncer la mauvaise gestion du golf sénégalais. Ce qui n’a pas plus à Baidy Niang qui a voulu l’arrêter en arrachant le micro de manière agressive. Les deux hommes seront séparés devant le public et le champion de l’Open de Golf ne terminera pas son discours.

Sur sa page Facebook, Samba Niang va poster la vidéo de l’altercation avec sa version des faits : « Aujourd’hui, j’ai reçu mon 3e trophée de l’Open du Sénégal. Je n’ai pas pu faire mon discours parce que j’ai été agressé en plein milieu par un Baidy Agne ivre. Mais ne vous inquiétez pas, le discours sera disponible sous peu partout à travers le monde, les médias et les réseaux sociaux. »

Des propos qui n’ont pas plu à Baidy Agne. Depuis mercredi soir, le fondateur du Sénégal Golf League, qui a organisé 15 tournois en 6 mois est privé de sa liberté. Son jugement est prévu ce lundi nous informe la même source.

wiwsport.com