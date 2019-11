Dans un entretien avec le site Limametti, Samba Niang plus connu sous le nom de Papi Niang a dénoncé une mauvaise gestion de la fédération de golf. Des propos qui lui ont valu sans doute son séjour à la prison de Reubeuss.

Recordman de l’Open du Sénégal (3fois) qui est la plus grande compétition de golf organisée au Sénégal, il a précisé d’emblée n’avoir jamais reçu de soutien. « Je n’ai jamais reçu un franc de la part de la fédération ni de l’État. »

Selon le fondateur de Sénégal Golf League, qui participe à la promotion du golf en donnant des cours et organisation de tournois, le mandat de Baidy Agne est terminé depuis longtemps. « La fédération sénégalaise de golf avec le bureau de Baidy Agne a été élue en 2012 pour un mandat de 3 ans. Donc depuis 2015, la fin de l’échéance, la fédération n’a pas tenu d’assemblée ou de réunion encore moins de rapport. Elle ne rend compte à personne. C’est la situation que vit que le golf sénégalais. »

Parlant des activités de la fédération, il tire un bilan désastreux : « En 7 ans d’exercices, elle n’a pu organiser que 7 tournois. Il n’y a pas de quoi être fière parce qu’avant l’arrivée de cette fédération, nous avions une moyenne de 20 tournois par an. Ceci explique l’incompétence de ces dirigeants. S’y ajoute qu’on a pas d’équipe nationale et cela dans toutes les catégories. »

Ceci explique selon lui l’agression de Baidy Agne sur sa personne en l’empêchant de faire son discours. « Voilà ce qui leur fait aussi peur. Mais moi je n’ai pas froid aux yeux. On m’a éduqué dans la dignité, la droiture et l’honnêteté donc je ne peux pas me permettre d’aller vers un autre chemin. »

Papi Niang va donner l’alerte à la fin de l’entretien pour lancer un message au ministre des sports qui selon lui doit demander à ces dirigeants de rendre compte. « Je lance mon appel au ministre du sport sénégalais pour lui dire que nous les golfeurs sont entrain d’être négligés, nos droits bafoués par cette équipe dirigée par Baidy Agne qui n’ont aucune légitimité, n’étant pas choisi par les golfeurs. Et s’ils sont choisi par vous, dites nous sur quels critères ils ont été choisi. Au golf, nous avons des experts, comme moi, qui sont laissés en rade. Demandez des comptes à ces dirigeants et transmettez notre message au président de la République parce que ceci n’est pas le Sénégal émergent dont il parle ».

Une sortie qui n’a pas plu! Papi Niang a passé la nuit d’hier à Reubeuss pour injures et diffamations à l’endroit du président de la fédération de Golf.

