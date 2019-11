La coupe du monde de Beach Soccer démarre ce jeudi au Paraguay. Le Sénégal fait son entrée en matière ce vendredi face à partir de 16 h, face à la Russie.

Al Seyni Ndiaye et ses coéquipiers tenteront de décrocher une victoire pour s’installer à la première place de la poule C, qu’ils partagent aussi avec la Biélorussie et l’Emirat Arabes Unis et espérer une qualification en quarts de finale.

Vainqueurs de la Copa Lagos au Nigeria, les lions de la plage pourraient hériter d’un très gros morceau en quart de finale. En cas de qualification, ils croiseront une sélection du groupe D où figurent le Brésil, tenant du titre, et le Portugal, champion d’Europe en septembre dernier.

C’est dans la poule la plus relevée de la Coupe du monde de football de plage 2019 que l’on retrouve le Nigeria. Le deuxième représentant du continent, finaliste des deux dernières CAN de beach soccer devra réaliser un exploit pour se qualifier pour les quarts de finale.

wiwsport.com