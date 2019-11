Connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, Souleymane Diawara, ex-joueur de l’OM, n’a pas dérogé à sa réputation. Avec son franc parler naturel, il est revenu pour l’émission 100% Ligue 1 de VL, sur sa réaction après que l’ancien président de l‘OM Vincent Labrune a retiré le numéro qu’il portait lors de son passage au club de 2009 à 2014.

«A l’époque, on parlait d’une éventuelle prolongation de ma part au club, qui ne s’est pas faite. Je pense qu’en retirant en mon maillot, il a cru que ça allait me faire bander. Mais je m’en bats les c*****, j’en ai strictement rien à foutre», a-t-il dit avant de railler l’initiative prise à l’époque par Vincent Labrune : «J’ai soigné personne, je n’ai pas fait un truc extraordinaire. Rendez ce genre d’hommage à un médecin, pas à moi…».

Pour la petite histoire, le numéro 21 avait fini par être réattribué à un certain Patrice Evra lors de sa signature en janvier 2017 à Marseille. C’est désormais l’ancien Nantais Valentin Rongier qui le porte.

Il en pense quoi Souleymane Diawara de son numéro 21 retiré par V. Labrune ? Réponse ici 👇(ça vaut de détour). 😶🤷🏽‍♂️🙃🙀 pic.twitter.com/F66q3LgwWR — Abdellah Boulma (@abdellahboulma) November 12, 2019

Source : wiwsport.com avec CNEWS