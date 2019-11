Le choc Modou Lô / Ama Baldé risque de ne pas voir le jour si les exigences financières du camp pikinois, fixées à 100 millions, ne sont pas décantées. Ou, à moins que le Roi des arènes ne joue le sauveur, en diminuant son cachet, d’autant plus qu’il est habitué à le faire.

Modou Lô / Ama Baldé tarde à se concrétiser au point que les amateurs commencent à perdre tout espoir concernant cette affiche de rêve. Une fois ficelé, ce choc royal opposera deux titans de la lutte sénégalaise; Modou Lô, l’actuel Roi des arènes et Ama Baldé, le chouchou de Pikine. Et là où le bât blesse, c’est un montant de 20 Millions qui plombe l’affrontement. En effet, Luc Nicolaï avait mis sur la table un cachet de 80 Millions de FCFA et le staff du fils de Falaye Baldé veut 100 Millions tout rond sur la table, persiste et signe. Ainsi le quotidien Sunu Lamb, pour sauver la situation et offrir ce combat de rêve à tous les amateurs de la lutte sénégalaise, a émis une idée dans ses colonnes, suggérant à Modou Lô, habitué à faire des concessions financières, de sauver la mise en consentant, une nouvelle fois, une baisse de son cachet.

D’après Sunu Lamb, le leader de Rock Energie a, par le passé, sauvé à deux reprises ses combats. Le 28 juillet 2018, Modou Lô avait accepté de revoir ses émoluments à la baisse pour permettre à Pape Abdou Fall de mieux assurer l’organisation de ce combat, qui l’opposait à Lac 2. Sur ce, Il avait baissé une dizaine de millions de nos francs pour pour permettre à cette belle affiche de voir le jour. Le deuxième sacrifice financier de Xaragne Lô était lors de son premier combat royal perdu devant Bombardier, le 25 juillet 2015. L’actuel Roi des arènes avait procédé de la même manière, se sacrifiant financièrement en faisant dans la coproduction avec Soubatel Productions, préférant rentrer dans ses fonds après le combat, toujours selon le quotidien lamb.

D’ailleurs, Jules Baldé a laissé entendre une telle solution, en déclarant que « Modou Lô doit accepter de se délester de 20 millions FCFA pour le donner à Ama Baldé ». Une déclaration pleine de sens, car Jules Baldé sait que Modou Lô a cette faculté à faire certaines concessions pour faciliter les choses aux promoteurs.

On précise que pour le moment, Ama Baldé et son staff campent toujours sur leur position, ne s’aligner pour moins de 100 millions CFA.

Wiwsport.com