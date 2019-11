La coupe du monde de Beach Soccer va démarrer demain à Asuncio (Paraguay). Le Sénégal va entrer en lice vendredi et fera face à la Russie. Un adversaire que respecte beaucoup le Sénégal qui se prépare d’arrache pied pour cette rencontre confie le coach Ngalla Sylla au micro de wiwsport.

Infirmerie : Le groupe est au complet

« On vient de récupérer tous les blessés ainsi que les malades. Depuis notre arrivée, Al Seyni et Raoul Mendy sont tombés malades. Donc ils n’ont pas pu s’entrainer avec le groupe. Là le groupe est au complet. Même si on a perdu les deux matchs amicaux, on a pu tirer de cela une motivation. On a beaucoup de difficultés lors de notre voyage et notre arrivée ici au Paraguay. Nous nous attendions à cela c’est pourquoi nous avons décidé de venir tôt pour que les joueurs puissent s’acclimater avec la chaleur. »

Préparation: il reste une séance d’entraînement

« Le groupe s’est entraîné très bien par rapport à notre adversaire, la Russie. On est en train de visionner des vidéos, de voir comment les contrer. D’ici vendredi, on continuera le travail. Il ne nous reste qu’une séance qu’on fera demain. »

La Russie: un adversaire qu’il faut respecter

« On fera le maximum possible pour gagner le match. On veut entrer dans cette compétition avec une victoire et la Russie est un adversaire de taille. N’oublions pas qu’en 2013, elle était championne du monde. On a beaucoup de respect pour elle mais nous ferons le maximum possible. On va continuer à parler aux joueurs, donner des conseils et rester concentré. Ce sera un match déterminant pour le reste du tournoi. On demande au peuple sénégalais de prier pour ses fils. »

wiwsport.com