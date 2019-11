Entraîneur de Jamono de Fatick, Saliou Beau Touré estime que les changements apportés dans l’équipe victorieuse mercredi dernier (2-0) contre le Congo ont été à l’origine de la mauvaise entame de match des Lions, hier, devant les Eswatiniens. Mais l’ex-coach du Dakar université club (Duc) n’a pas manqué de reconnaitre le bon coaching du sélectionneur Aliou Cissé en seconde période. Il a aussi salué les performances de Famara Diédhiou.

Le Sénégal a battu l’Eswatini (4-1) à l’extérieur. Quelle analyse faites-vous de ce résultat ?

C’est un bon résultat, parce que le Sénégal jouait son deuxième match après avoir battu le Congo à domicile. C’était un match que l’équipe sénégalaise ne devait pas perdre et les joueurs l’ont bien compris. Ils ont gagné par 3 buts d’écart. C’est un score important et décisif pour la suite des éliminatoires, puisque la Guinée-Bissau a perdu face au Congo. Le Sénégal est actuellement premier de son groupe avec une différence de buts importante (+5).

Et que dire du jeu produit par les Sénégalais pendant les 90 minutes ?

C’est un match à deux visages. On a vu une équipe sénégalaise timorée en première période. La mauvaise entame est causée par les changements opérés par le coach par rapport à la première journée. Le coach a remanié à près de 50 % l’équipe qui a joué mercredi dernier contre le Congo. Il y a eu beaucoup de difficultés dans la première partie où les joueurs n’ont pas très tôt pris leurs marques pour se positionner. Il y a eu également des problèmes d’espaces. Nous avons suivi les Eswatiniens en première période, alors qu’ils ont complétement déjoué. Et cela n’a pas été une bonne stratégie.

Mais l’entraîneur a rectifié à la mi-temps et les joueurs ont pris leurs responsabilités pour faire la différence. On a vu que Krépin a pris des initiatives et posé le ballon pour faire jouer l’équipe. C’est important, parce qu’on ne peut pas gagner avec la manière dans le football moderne sans poser le ballon et faire courir son adversaire. Le Sénégal doit être conscient de cela. Tant que l’équipe ne joue pas, ça devient compliqué. Le Sénégal a très mal joué en première période, mais la seconde période a été bonne.

Qu’est-ce que vous pensez de l’équipe alignée par Aliou Cissé ?

Pour moi, Aliou Cissé ne devait pas changer l’équipe qui a démarré contre le Congo. On dit souvent qu’on ne change pas une équipe qui gagne. Et le groupe qu’il avait aligné mercredi dernier a donné beaucoup de satisfaction. Mais on lui concède quand même ses choix parce qu’il a ses réalités que les autres ne maitrisent pas.

Famara Diédhiou a signé un triplé. Que vous inspirent ses prestations en sélection ?

Le problème, c’est que le Sénégal a l’habitude de transformer des excentrés en avant-centre. Mais ce n’est pas le cas pour Famara Diédhiou. Ce joueur est un avant-centre de métier. Il est toujours en position de pointe quand l’équipe est en phase d’attaque. C’est pourquoi il a marqué facilement ses buts dans ce match. C’est ce qui manquait à l’équipe nationale du Sénégal. Mais je peux dire que nous l’avons maintenant. Il y a Famara Diédhiou et Habib Diallo qui le font. Mbaye Niang est notre attaquant de pointe depuis deux ans, mais c’est un joueur de couloir. Il n’est pas un avant-centre type de métier.

Donc, aujourd’hui si nous avons Famara et Habib Diallo, c’est tout bénef’ pour l’équipe.

A vous entendre, Famara et Habib Diallo doivent prendre les places de Mbaye Niang et Mbaye Diagne ?

C’est ça ma conviction. Il n’y a pas de sentiment en football. Si un entraîneur a des joueurs qui règlent ses problèmes, il doit les privilégier. Mais ces derniers étaient remplaçants. Ils deviennent titulaires immédiatement. Habib Diallo a marqué à Thiès mercredi dernier. Aujourd’hui (dimanche, Ndlr), Famara a marqué trois buts à l’extérieur. Il avait aussi marqué contre le Brésil sur penalty. Ils doivent être titularisés aux dépens de Mbaye Niang et Mbaye Diagne. Ces deux joueurs n’ont inscrit aucun but sur les sept matches du Sénégal à la Can-2019. Ils ne sont plus prolifiques en sélection parce qu’un avant-centre, c’est pour marquer des buts.

