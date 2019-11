« À la suite d’un accord trouvé avec les 54 associations membres de la Confédération Africaine de Football (CAF) en août dernier, ces droits médias – qui couvriront les retransmissions télévisuelles, Internet, mobiles et radio – seront proposés par la FIFA dans le cadre d’un modèle de vente centralisé« , peut-on lire dans un communiqué rendu public par l’instance internationale.

Les médias sélectionnés « auront ainsi l’opportunité de devenir le partenaire privilégié des qualifications de la zone Afrique et pourront profiter de plusieurs nouveaux éléments qui amélioreront sensiblement l’intérêt des matches concernés, pour le public comme pour les diffuseurs« , indique le communiqué.

Il ajoute que la Fifa « souhaite retransmettre plus de matches que jamais auparavant à l’échelle internationale, en mettant pour cela l’accent sur la qualité de la production avec des commentaires en français et en anglais, une identité de marque unique ainsi que des visuels exhaustifs pour les signaux centralisés« .

« Ce modèle centralisé permet d’améliorer la distribution et la couverture de tous les matches sur les plateformes gratuites, payantes et numériques, mais aussi de proposer une meilleure expérience aux téléspectateurs grâce à une production standard renforcée« , poursuit la même source.

Les revenus générés par ces droits médias seront directement réinvestis dans le football africain, indique le communiqué, selon lequel l’appel d’offres « permettra à la FIFA de sélectionner les sociétés de médias les mieux placées pour assumer les opérations de retransmission et atteindre l’objectif visant à toucher le plus vaste public possible en lui proposant notamment les meilleures images« .

« La procédure est ouverte à compter de ce lundi 18 novembre et la date limite de soumission des offres est quant à elle fixée au lundi 16 décembre à 14h00 GMT« , signale la même source.