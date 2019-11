Avec un triplé héroïque, Famara Diédhiou a permis à l’équipe du Sénégal de remporter largement son match face à l’Eswatini (1-4) ce dimanche en éliminatoires de la CAN 2021.

Auteur d’un triplé fantastique ce dimanche contre l’Eswatini (1-4) en éliminatoires de la CAN 2021, Famara Diédhiou a été le principal artisan de la victoire du Sénégal, devenant en même temps le cinquième joueur à inscrire trois buts dans un match avec l’équipe nationale. Des moments magiques pour l’attaquant de Bristol City.

On attendait donc sa réaction avec impatience. « On tombe mais on ne reste pas au sol, toujours se dire la prochaine sera la bonne et se battre jusqu’au bout. Content de mon triplé et félicitations à toute l’équipe. C’est le Sénégal qui gagne. Never Give Up Stay Strong », a lancé l’attaquant sénégalais via son compte tweeter.

