Après le succès sur le Congo (2-0), les Lions devaient enchaîner en Eswatini. Face à une équipe très agressive, les Lions ont peiné en premiere période, avant de montrer un autre visage au retour des vestiaires pour s’imposer largement (1-4).

Son entré à la place de Mamadou Loum Ndiaye a apporté plus de vivacité dans le jeu et de presence sur le plan offensif, Idrissa Gana Gueye a avoué que l’équipe nationale du Sénégal est au dessus de son adversaire.

« Ca était un match compliqué, mais on savait qu’ils allaient lâcher, parce qu’on est meilleur que cette équipe. Il fallait juste être concentré et patient pour arriver à les bousculer. On savait que dés qu’on aura marqué le premier but, ils allaient se découvrir pour qu’on en mette plus, et c’est ce qui s’est passé. En premiere période, mes coéquipiers ont fait du bon boulot défensivement. Les adversaires mettaient beaucoup de fautes. On n’est pas rentré dans l’agressivité, on est resté concentrer sur notre sujet. Pour l’instant, on ne peut pas parler de qualification. Rien n’est pas encore fait. Il nous reste encore beaucoup de matches, à nous de rester concentrés », a expliqué le milieu sénégalais au micro du journal record.

