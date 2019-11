À Kampala, où l’Ouganda jouait devant ses supporters pour la première fois depuis un an, les Cranes ont remporté la victoire grâce aux buts d’Emmanuel Okwi en première période et de Fahad Bayo dans la seconde. Okwi a ouvert le score à la demi-heure de jeu en récupérant une passe de Khalid Aucho placée derrière la défense, avant de se mettre en position sur une touche de balle et de tirer en bas à gauche.