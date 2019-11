Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé faisant part de sa satisfaction après la victoire des Lions 4-1 ce dimanche contre eSwatini en match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021, a salué la maturité acquise par ses joueurs.

‘’C’est une belle victoire et cette équipe du Sénégal a fait preuve d’une grande maturité, ce n’est jamais évident de gagner en Afrique’’, a relevé en conférence de presse, le sélectionneur du Sénégal.

‘’En Afrique, on doit toujours faire preuve d’agressivité, d’engagement sinon on n’y arrive pas et c’est que les joueurs ont fait lors de ce match joué à l’extérieur’’, a ajouté le technicien sénégalais.