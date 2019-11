L’équipe nationale du Sénégal de football vient de boucler 2019 avec deux derniers succès sur le Congo Brazza et l’Eswatini. Marquée par la finale de la CAN perdue face à l’Algérie ou récemment le match historique bien qu’amical face au Brésil, Wiwsport survole cette année civile plus ou moins positive au regard des chiffres qui font le bilan de la Tanière durant cette période.

L’année 2019 avait débuté tout d’abord avec le renouvellement du contrat du sélectionneur national, Aliou Cissé, qui devait prendre fin au mois de mars dernier. Le coach des Lions a été conforté sur son fauteuil jusqu’en 2021, et s’était vu être soulagé de toute pression avant le dernier tournant pour les qualifications à la CAN 2019.

A la date du 23 mars 2019, les Lions devaient accueillir à Thiès pour leur première sortie en 2019, le Madagascar pour le compte de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Accrochés à Antananarivo quelques mois plus tôt, Aliou Cissé et ses poulains devaient battre les Baréas à domicile et confirmer leur première place du groupe. Les Lions vont finalement s’imposer sur le score de 2 buts à zéro. Ce match marquait aussi, la première apparition de Krépin Diatta en équipe nationale A du Sénégal. Une grande première réussie puisque le jeune joueur avait séduit par sa classe et son talent.

Outre le sociétaire du FC Bruges, Aliou Cissé a lancé pour cette année 2019, les carrières internationales des jeunes comme Mamadou Loum Ndiaye, Sada Thioub, Habib Diallo, Sidy Sarr. Si ces derniers ont été les seuls à être utilisés par le sélectionneur, des joueurs comme Mame Baba Thiam, Naby Sarr, Dialy Kobaly Ndiaye, Moussa Ndiaye, ont été appelés en équipe nationale du Sénégal pour la première fois. Des jeunes talentueux qui sont venus annoncer la relève dans la Tanière.

Après le match amical remporté face au Mali quelques jours après la victoire sur le Madagascar, l’équipe nationale se dirigeait vers la Coupe d’Afrique des Nations, Egypte 2019. Sorti d’une belle année 2018, le Sénégal ouvrait ainsi celle de 2019 avec deux succès en deux rencontres. Bien que l’ossature soit bien en place depuis un bon bout de temps, Aliou Cissé a, à plusieurs reprises, varié son onze de départ. Entre matchs amicaux et matchs officiels, le sélectionneur n’a pas trouvé l’équipe type pour développer son jeu. Mais on notera que Kalidou Koulibaly a clôturé cette année en devenant le nouveau capitaine des Lions du Sénégal.

Si seuls Pape Abou Cissé et Abdoulaye Diallo n’ont pu jouer une seule minute à la CAN 2019 parmi les 23 sélectionnés, Aliou Cissé a utilisé dans son onze de départ 30 joueurs lors des 12 matchs toutes compétitions confondues durant cette année 2019. Un changement récurrent qui n’a pourtant jamais perturbé sa solidité défensive. En effet, le Sénégal n’a encaissé que trois buts en matchs officiels en 2019, toutes compétitions confondues, pour 16 buts marqués. En deux matchs amicaux joués sur la même période, les Lions ont concédé 2 buts et en ont inscrit 3.

Un 100% gâché par les Fennecs d’Algérie, nouvelles bêtes noires des Lions

En 10 rencontres officielles, Aliou Cissé et ses protégés sont 8 fois sortis vainqueurs de leurs adversaires pour seulement deux défaites, concédées toutes à la Can 2019, face à l’Algérie. Les Fennecs ont été à deux reprises, la seule formation à marquer contre les Lions sans encaisser de buts. Pour les deux matchs amicaux, le Sénégal a dominé le Mali, le 26 mars 2019, au stade Léopold Sédar Senghor, sur le score de 2 buts à 1. Ce but face aux Aigles sera le seul avec celui concédé lors du match nul face au Brésil, en match amical, au mois d’octobre dernier, à Singapour (1-1).

Un bilan de cette année 2019 donc positif pour Aliou Cissé et sa troupe. A près de 80% de victoire sur cette année, seul l’échec en finale de la Can aura été la tache noire de la note de Aliou et les Lions. Ces belles performances vont sûrement permettre au Sénégal de terminer une deuxième année consécutive sur le toit de l’Afrique au niveau du classement FIFA, après celle de 2018.

Liste des 30 joueurs utilisés pr Aliou Cissé en 2019

Sadio Mané Krépin Diatta Habib Diallo Famara Diédhiou Mbaye Niang Mbaye Diagne Ismaïla Sarr Lamine Gassama Moussa Wagué Mamadou Loum Ndiaye Sada Thioub Kalidou Koulibaly Salif Sané Saliou Ciss Youssouf Sabaly Pape Alioune Ndiaye Sidy Sarr Cheikhou Kouyaté Diao Baldé Keïta Edouard Mendy Alfred Gomis Moussa Konaté Idrissa Guèye Henri Saivet Alfred Ndiaye Cheikh Ndoye Santy Ngom Racine Coly Pape Djibril Diaw Pape Abou Cissé

