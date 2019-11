Les clubs de la ville de Thiès vont disputer un tournoi de préparation pour la prochaine saison de football.

Ce tournoi, organisé par le collectif communal des clubs de football de la ville de Thiès (CCVT), verra la participation de six équipes scindées en deux poules. La poule A est composée du CNEPS, Amitié FC et Wallydaan. Dans la poule B, il y’a Thiès FC, US Rail et Africa Promo Foot.

Selon Abdourahmane Boye, vice-président Africa Promo Foot et membre du collectif des clubs de la ville de Thiès, « ce tournoi permettra à ces équipes d’avoir quelques matches avant le début de la saison. Ce sera aussi une manière de vulgariser notre programme et notre projet pour les clubs thièssois ».

À l’issue de la 3e et dernière journée, les équipes classées 2e dans chaque poule disputeront le match pour la 3e place. Tandis que les équipes classées 1e dans chaque groupe joueront la finale.

Programme 1ère journée :

Lundi 18 novembre 2019 – Terrain CNEPS

Poule A

15h30 – CNEPS vs Amitié FC

Exempt : Wallydaan

Poule B

17h30 – Africa PF vs Thiès FC

Exempt : US Rail

Source : Record