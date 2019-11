Le FC Sochaux Montbéliard a chuté pour son entrée en lice au 7e tour de la Coupe de France. Comme sept autres formations de Ligue 2, les Sochaliens se sont inclinés. Une défaite 2-0 sur la pelouse d’Epinal (National 2) qui laissait particulièrement amer le technicien sénégalais Omar Daf :

«J’analyserais le match tranquillement, ça ne sert à rien de réagir à chaud mais je n’ai pas du tout aimé ce match. C’est un contexte particulier, on sait toujours que les matchs de Coupe sont particuliers. Il y a beaucoup de déception, j’adore cette compétition. J’étais venu là pour jouer à fond, malheureusement ce soir on n’a pas mis tout ce qu’il fallait pour gagner ce match. On a fait tourner, on a donné du temps de jeu à certains, ce soir ce n’est pas passé. Epinal a tout donné, ils étaient à 150% et ce soir ils n’ont rien volé.»

En encaissant l’ouverture du score dès la 29ème minute, les Sochaliens ne sont jamais revenus dans la rencontre malgré un forcing en fin de rencontre. Ils étaient exposés en contre pour encaisser le but du break dans les ultimes minutes de la partie (2-0).

