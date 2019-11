La Charité a remporté son sixième match consécutif à domicile en battant Kaysersberg (111-98), samedi 16 novembre. Auteur d’une prestation de génie, Moussa Camara a marqué les esprits dans ce duel.

La Charité s’est imposée face à Kaysersberg 111-98 lors de la onzième journée de Nationale 1. Les Charitois menaient 58-44 à la mi-temps, mais ont résisté à un retour des Alsaciens (90-84). Après les grosses performances de ses Américains Williams et Howard, cette fois, c’est le capitaine Moussa Camara qui a marqué les esprits (38 points).

L’autre sénégalais Beye a signé son retour d’entrée en ouvrant le score dans le premier quart-temps. Camara a répliqué deux fois dans cette partie (17-13), relayé par Beye dessous. Howard s’y met aussi, également à deux reprises à longue distance (28-18). La rencontre sombre dans un faux rythme, les approximations s’accumulent. Moussa Camara boucle le troisième quart-temps par un panier à trois points sur le buzzer. La Charité-Kaysersberg, 85-70. Camara une nouvelle fois dépasse les 31 points. Weisbrod, Buttner et Godin profitent du faux rythme et d’un relâchement local pour rapprocher KB (88-80, puis 90-84). Mais Camara continue d’engranger, atteignant 38 points (105-93), Wiscart-Goetz et un Howard peu en verve finissent le boulot et les Charitois empochent leur sixième succès de suite à domicile.

Le Franco-Sénégalais, par ailleurs capitaine des Charitois s’est comporté en véritable leader de son équipe. Son coéquipier Pape Beye, de retour, a signé 13 points et 6 rebonds au compteur, renseigne Lejdc.

Wiwsport.com