Ce dimanche, l’équipe nationale du Sénégal défie l’Eswatini dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021. À moins d’une heure du coup d’envoi, la composition officielle des Lions du Sénégal est dévoilée.

Aliou Cissé a procédé à plusieurs changements face à l’Eswatini ce dimanche, match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021.

Edouard Mendy est maintenu au poste de gardien de but. Le duo axial Koulibaly-Kouyaté est entouré à droite par Lamine Gassama et Saliou Ciss à gauche. Au milieu de terrain, Mamadou Loum Ndiaye assurent la récupération au poste de sentinelle avec Pape Alioune Ndiaye et Krépin Diatta devants le joueur du FC Porto. Le trio d’attaque est composé de Sadio Mané, Famara Diédhiou et Sada Thioub.

Par rapport à la première journée face au Congo, Ismaila Sarr (blessé et absent du déplacement), Racine Coly, Moussa Wagué, Idrissa Gana Gueye, Sidi Sarr et Habib Diallo ne figurent dans ce onze de départ d’Aliou Cissé contre Eswatini. Ce qui porte les modifications à six changements. Aliou Cissé et ses hommes peuvent s’emparer de la première place du groupe I s’ils s’imposent contre l’Eswatini tout en espérant que les Bissau-guinéens trébuchent au Congo.

Voici le onze officiel !

